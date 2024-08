Louis Vuitton Cup 2024 a che ora gareggia Luna Rossa oggi venerdì 30 agosto | canale orario e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Entra nel vivo il Round Robin diCup, torneo di selezione del Challenger che sfiderà Emirates New Zealand nel Match di America’s Cup. Alle 14:14 inizierà il programma di regate di30. Si parte con la sfida tra American Magic e Alinghi, seguita dal match che vedrà protagonisti Ineos Britannia e Orient Express. Alle 15:27 l’ultimo match dicon protagonista, impegnata contro American Magic. Niente gare per New Zealand, che ieri ha dovuto fare i conti con il danneggiamento dell’AC75 dopo la caduta dalla gru. I Kiwi ovviamente sono fuori classifica, visto che sono già qualificati per l’America’s Cup, ma comunque è un inconveniente che non ci voleva nel percorso del Defender.