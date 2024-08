LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Bocciardo Boggioni Beggiato Cristiani Raimondi e Menciotti tutti in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.02 Stanno per iniziare i 100 dorso al maschile, classe S13. Non ci sono italiani al via in questa specialità . 10.57 Sia Stefanosia Riccardoaccedono alladei 100 rana S9 al maschile. Per gli azzurri arrivano rispettivamente il quarto e il settimo tempo. 10.54 Grande grinta quella mostrata da Stefanoche chiude la sua gara col tempo di 1:08.64: è terzo nella batteria vinta dall’atleta neutrale Artem Isaev (1:07.48). 10.53 C’è Stefanoora in acqua per l’Italia. 10.51 Riccardochiude al terzo posto la sua heat, vinta dal francese Hector Denayer (1:08.05), con il tempo di 1:10.42. 10.49 Arrivano gli specialisti dei 100 rana S9 al maschile. L’Italia sarà rappresentata nella batteria 1 da Riccardoe da Stefanonella batteria 2. 10.