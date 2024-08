Leonardo Fabbri sul podio al Golden Gala | nullo un lancio lungo Crouser vince a Roma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024)ha conquistato un bel secondo posto nella gara di getto del peso che ha animato il, tappa italiana della Diamond League che va in scena allo Stadio Olimpico di. Il toscano ha riabbracciato la Capitale dove a inizio giugno si era laureato Campione d’Europa, confermandosi sulnel massimo circuito internazionale dopo la terza piazza ottenuta a Chorzow domenica pomeriggio, quando era rientrato in gara in seguito alla delusione maturata alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il vice campione del mondo, quest’anno capace di siglare il record italiano e di timbrare la seconda misura mondiale stagionale (22.95 metri), ha spedito l’attrezzo a 21.70 metri in occasione del terzo tentativo e si è poi replicato nel turno successivo.