Le bufale di Robert Young sul Coronavirus mai isolato

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 30 agosto 2024) Riscontriamo, ancora nel 2024, diverse condivisioni Facebook riguardo la falsa narrazione del «mai». Il problema è che ripeterlo continuamente non cambia la realtà. Noi del resto possiamo solo continuare a prendere atto del fatto che nel mondo SARS-CoV-2 continua a essere. Insomma, torniamo a riparlare della bufala più gettonata nel sottobosco No vax. Il caso in oggetto è l’intervento di un certo dottor, che rivelerebbe l’inesistenza del virus in quello che sembra essere un tribunale. Per chi ha fretta: Il dottorrivela in quel che sembra essere un tribunale, che SARS-CoV-2 non è stato mai. Quello non è un tribunale, ma un noto evento di teorici del complotto. Il nuovocontinua a venireogni giorno con metodi che continuano a venire verificati.