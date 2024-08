L’alluvione e le ferrovie Lavori sulla massicciata dove si abbatté Ciaran

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Un intervento di grande rilevanza per sistemare le criticità emerse dopo che la tempesta, nel novembre della scorso anno, sicon forza su un’ampia fetta del territorio regionale. I, in questo caso, riguardano la linea Firenze-Pistoia-Viareggio e sono effettuati da Rfi. Le operazioni sono di importanti opere di manutenzione, saranno effettuate – comunica Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) dall’8 al 26 settembre per il risanamento delladanneggiata daldello scorso novembre. Ricordiamo che nelle drammatiche ore del 3 novembre scorso il maltempo mandò in tilt la Toscana e di conseguenza anche la mobilità sul territorio: ci furono ritardi, cancellazioni di viaggi e danneggiamenti tanto che fu sconsigliato ai cittadini di limitare al massimo tutti gli spostamenti, compresi anche quelli in treno se non strettamente necessari.