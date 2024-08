La scelta di Anne | un Leone d’Oro che svela l’invisibile

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il film Ladi, diretto da Audrey Diwan e basato sul romanzo autobiografico di Annie Ernaux, è un dramma intenso che si svolge nella Francia degli Anni ’60, un periodo in cui l’aborto era ancora illegale. Il film ha ottenuto ilal Festival di Venezia 2021, segnando un importante riconoscimento per la regista e per il tema affrontato, ancora oggi estremamente attuale. La protagonista,Duchesne, interpretata da Anamaria Vartolomei, è una giovane studentessa universitaria brillante e ambiziosa, il cui futuro sembra promettente. Tuttavia, la sua vita prende una svolta drammatica quando scopre di essere incinta.