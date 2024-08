Jurassic Wolrd Rebirth | rivelati i primi dettagli sulla trama della rinascita della saga

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 30 agosto 2024) “La vita non si lascia contenere. La vita si libera, si espande in nuovi territori e si schianta contro le barriere, dolorosamente, forse anche pericolosamente. La vita trova un modo”, dice il dottor Ian Malcolm di Jeff Goldblum inPark del 1993. Più di 30 anni e sei film dopo, la vita trova un modo nel nuovo titoloWorld. Giovedì la Universal Pictures ha pubblicato un teaser con un titolo (sotto) e idel settimo filmserie, diretto da Gareth Edwards (Godzilla, Rogue One: A Star Wars Story) da una sceneggiatura dello sceneggiatore originale diPark David Koepp. Il nuovo film diWorld “vede un’intrepida squadra in corsa per assicurarsi campioni di DNA delle tre creature più colossali attraverso la terra, il mare e l’aria”, secondo la sinossi rilasciata insieme alle immagini in anteprima.