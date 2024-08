In campo la lista del sindaco | Correggersi è un segno di maturità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Non si placa il botta e risposta politico a Casalgrande incentrato sulGiuseppe Daviddi, dopo la decisione di entrare in maggioranza col Pd in Unione Tresinaro Secchia rimangiata dopo nemmeno un mese, con l’improvviso dietrofront. Il segretario dem casalgrandese Matteo Balestrazzi aveva attaccato il, accusandolo di aver subito "pressioni" e criticando ladi maggioranza ‘Noi per Casalgrande’, oltre a definirlo "in balìa di un gruppo ormai in confusione e che denota incoerenza e approssimazione". Ma la riposta dellacivica – che ha trionfato nella tornata di giugno con il 65% dei voti conquistando il Daviddi-bis – non si è fatta attendere: "Quelle che Balestrazzi definisce ‘pressioni’ sono in realtà il risultato di un processo democratico all’interno del gruppo.