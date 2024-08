Il Colpo di Mezzanotte - Amrabat addio pressing per Baturina Folorunsho-Bove idee calde

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Firenze, 30 agosto 2024 - Una giornata frenetica, la penultima di mercato non poteva che essere così. La Fiorentina lavora ancora su diversi tavoli a centrocampo per farsi trovare pronta nel caso di undi Sofyannella giornata di oggi. In serata le voci dalla Turchia (dove comunque il mercato resterà aperto) si sono intensificate fino a raccontare di una fumata bianca ormai imminente. Il Fenerbahce di Mourinho avrebbe battuto la concorrenza dell'Atletico Madrid, inseritosi per la verità tardivamente.sarebbe atteso a Istanbul nelle prossime ore. La ricerca del sostituto ha portato all'altalena di sensazioni per Mangala. Giocatore in uscita dal Lione che andrà a giocare all'Everton come era nei programmi prima dell'inserimento viola.