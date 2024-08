I capelli di Angelina Jolie a Venezia 2024 spiegati dal suo parrucchiere | i trattamenti e i prodotti utilizzati

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 30 agosto 2024) Massimo Serini è l’hair stylist italiano che si è occupato deisfoggiati dae del recente cambio di colore dell’attrice, da mora a bionda. Ilha spiegato come ha lavorato suidi, svelando di aver effettuato una schiaritura graduale a partire da un anno e mezzo fa, fino alla tonalità che ha oggi, un biondo miele che diventa sempre più chiaro sulle punte. Per il red carpet di, Serini ha realizzato un ulteriore balayage sulle ciocche frontali della chioma dell’attrice e un’acconciatura sleek per valorizzare il taglio a carrè lungo che ha adesso. Per il suo lavoro inoltre, Serini ha utilizzatoKérastase e li ha anche consigliati adper il mantenimento del colore, a casa.