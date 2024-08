Gala d’Arte a Bacoli | apertura della mostra collettiva alla casina vanvitelliana

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) Eventi, ospiti d’eccezione e performance live per celebrare la creatività contemporanea, dal 6 al 22 settembre 2024. Venerdì 6 settembre, alle ore 18:00, presso ladi(NA), si svolgerà ildiorganizzata da Viva Voce e Charm of Art. In esposizione una quarantina di opere di pittura, pittura, fotografia, scultura, arte digitale e arte grafica. Ospitiserata: Melina Cesarano, presidente di Charm Of Art; Mauri Lucchese, direttore artistico per le sezioni di pittura e scultura di Charm Of Art; Marianna D’Orta, docente e artista (ritrattista); Maria Massa, cantante lirica e compositrice; Melina Cortese, attrice e organizzatrice di eventi; @GiòSciò, music fusion art; Deborah Granata, artista, Performance Artistica Live; Angelica Ausilia Giadone, fotografa di Charm Of Art.