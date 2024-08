Fiorentina la guida al sorteggio | fasce e date Tutte le novità della Conference League

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Firenze, 30 agosto 2024 - Con enorme fatica laè approdata per il terzo anno consecutivo alla fase principale. La vittoria ai rigori sul campoPuskas Akademia ha proiettato i viola nell'urna di Montecarlo, dove oggi pomeriggio dalle 14.30 si terrà ildelle sei sfide che vedranno protagonista la(tre al Franchi e tre in trasferta). Sarà unmolto diverso rispetto a quello degli scorsi anni. Da questa edizione il format cambia radicalmente. Ci sarà una classifica unica formata dalle 36 squadre partecipanti, che ovviamente non si sfiderannol'una con l'altra. Queste le fascie del, con lainserita nell'Urna 1 fra le teste di serie. Non ci potranno essere derby fra squadrestessa nazione e ogni squadra potrà affrontare al massimo due squadre dello stesso paese.