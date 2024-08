Diciannove la recensione | lo sfrontato e impertinente esordio di Giovanni Tortorici

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 30 agosto 2024) La vita di un fuorisede per riflettere sul valore del linguaggio contemporaneo: l'diè cinema sfacciato e insolente (meno male) capace di regalare attimi di estrema bellezza. Protagonista un altro esordiente, Manfredi Marini. Presentato a Venezia 81., l'età del protagonista., comesimo è il Secolo dell'Ottocento. Ma cosa c'entra, l'Ottocento, con la storia sgangherata di un ragazzo alla scoperta di sé? C'entra, eccome. Allora, in questa scapigliatissima onda lunga di nuovi talenti, nuove voci e nuovi racconti, scende in campo (imponendosi)che, con(presentato a Venezia 81, sezione Orizzonti), sembra rifarsi alle nevrosi tipiche di Woody Allen per tracciare un profilo sicuro e sghembo di un ragazzo a cui voler bene.