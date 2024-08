Dal cognac all’auto | si punta sul disgelo fra Occidente e Cina

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 30 agosto 2024) I segnali didelle relazioni fra Pechino e l’si vedono anche sui mercati finanziari, dove alcuni settori vocati all’export si sono infiammati di riflesso alla visita di una delegazione USA ined alle dichiarazioni del ministro del commercio cinese sulla possibilità di evitare dazi sui produttori di brandy e (chissà) anche sulle auto importate dalla UE. Usa in visita esplorativa a Pechino E’ di questi giorni la visita a Pechino del consigliere per la Sicurezza nazionale statunitense, Jake Sullivan, che ha intrattenuti colloqui colloqui con le massime autorità cinesi, compreso il presidente Xi Jinping. Una visita diplomatica, apparentemente senza scopi commerciali, anche se il commercio resta il tema prioritario in un a fase di rallentamento come quella attuale.