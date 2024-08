Covid in ripresa | più di 15 mila casi e 135 morti l’ultima settimana La Lombardia è la più colpita Vola la variante Xec

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Roma, 30 agosto 2024 - Ilsembra rialzare la testa dopo un'estate che ha visto crescere laXec, risultato della "combinazione" di altre due diverse varianti: KS.1.1 e KP.3.3. E i numeri confermano anche in Italia con 15.221 iregistrati dal 22 al 28 agosto, 11% in più circa rispetto ai 13.690 dellaprecedente. Aumento decessi Purtroppo si segnala anche un aumento anche dei decessi, che superano il centinaio: sono 135 inell'ultima, il 36% in più rispetto ai 99 della rilevazione precedente secondo i dati dell'aggiornamentole su-19 pubblicato oggi sul sito del ministero della Salute. In crescita anche i tamponi eseguiti a livello nazionale, 94.171 rispetto ai 72.266 della15-21 agosto, con un tasso di positività si attesta al 16,2%, era 18,9% nel bollettino precedente.