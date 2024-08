Cosa ha fatto prima di ucciderla Sharon Verzeni retroscena choc sull’assassino

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) La svolta sull’omicidio diè arrivata nella mattinata del 30 agosto. Il presunto assassino è stato fermato e assicurato alla giustizia e si tratta di un 31enne italiano, ma originario del Nord Africa, Moussa Sangare, che l’ha ammazzata senza un perché. La Stampa ha riportato le dichiarazioni dell’uomo, che era stato ripreso in bici dalle telecamere, che ha confessato subito il delitto. Infatti, parlando dell’omicidio di, il 31enne ha detto agli inquirenti: “Ho ucciso perché quella sera volevo uccidere qualcuno. Ho avuto un raptus improvviso, non so spiegare perché sia successo, l’ho vista e l’ho uccisa“. Ma ora si è anche scoperta un’altraagghiacciante accadutache ci fosse l’assassinio della povera barista a Terno d’Isola (Bergamo). Leggi anche: “Perché è stata uccisa”.