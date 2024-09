Classifica FIMI dal 23 al 29 agosto 2024 | 30C di Anna sorpassa Sesso e Samba nei singoli

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 30 agosto 2024) Larelativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 23 al 29conferma il successo di. Oltre a riconfermarsi negli album con Vera Baddie per la nona settimana di seguito, la rapper riesce a spodestaredi Tony Effe e Gaia dal primo posto deicon il brano 30°C, da settimane in seconda posizione. Ecco tutti gli aggiornamenti.– INei, come abbiamo già segnalato,di Tony Effe e Gaia, dopo dodici settimane al primo posto, ha dovuto cedere il primato a 30°C died è scesa in seconda posizione. Stabile, invece, alla #3 Storie brevi di Tananai elisa. Balzo in avanti, in quarta posizione, per Si antes te hubiera conocido di Karol G (+3). Paprika di Ghali è alla #5 (-1). Si riconferma alla #6 Tt le girlz di& Niky Savage.