Calciomercato com – Milan caso rientrato | Bennacer è tornato ad allenarsi in gruppo Cosa cambia sul mercato|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 30 agosto 2024) 2024-08-29 14:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Quella di sabato all’Olimpico contro la Lazio è già una partita chiave per la stagione del. Leão e compagni non possono fallire l’appuntamento con la vittoria al terzo tentativo, ogni dettaglio può fare la differenza. Fonseca, intanto, questa mattina ha registrato il rientro indidopo tre giorni di assenza ( ufficiosamente a causa di un attacco febbrile).- Per ilsi chiude così unche poteva agitare la vigilia di una sfida importante come quella contro la Lazio.è stato influenzato da situazioni sul mercato che non avevano basi concrete. Per il club rossonero una notizia che puòre gli scenari per queste ultime ore di