Bruno Verzeni | Spazzate via le speculazioni su Sharon e Sergio ci affidiamo a Dio per convivere col dolore

(Di venerdì 30 agosto 2024) Terno d’Isola (Bergamo), 30 agosto 2024 – '”A un mese dalla morte di nostra figlia la notizia di oggi ci solleva anche perché spazza via tutto leche sono state fatte sulla vita die di''. A dirlo è il padre della 33enne uccisa a Terno d'Isola,, leggendo fuori dalla villetta di famiglia a Bottanuco un breve comunicato scritto dopo la notizia del fermo di un 31enne, che ha confessato l'omicidio. E l'individuazione del killer, uno sconosciuto per la figlia, non è una sorpresa. Da sempre, i genitori dihanno sostenuto l'innocenza del fidanzato, che quella notte era rimasto a casa a dormire. Moussa Sangare, chi è l’uomo che ha confessato l’omicidio diIl signorha parlato con la stampa accompagnato dalla moglie e dagli altri due figli.