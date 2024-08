Bologna Cricket Club attesa per la Coppa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) "Serie A1, serie A1": è il coro che riecheggia sui campi da gioco del, da sempre uno degli esempi di integrazione con realtà differenti. Nella squadra troviamo italiani di seconda generazione, pakistani, bengalesi e indiani. Il, di cui è presidente Abul Khayer (italiano, originario del Bangladesh), è entrato a far parte della grande famiglia della Sef Virtus di Cesare Mattei. Dopo due stagioni come ‘sotto sezione’, per completare l‘iter, ilSef Virtus è realtà nele, nella prossima stagione, disputerà il massimo campionato. Promozione in A1, semifinale nel torneo T10 e, ora, grandeperItalia e Under 19. Ilpotrà togliersi altre soddisfazioni, inseguendo quel trofeo che è sempre sfuggito.