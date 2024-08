Atalanta ultimo tentativo per Raspadori | il Napoli ha deciso Spuntano altre soluzioni

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 30 agosto 2024) Nonostante i tentativi della Dea di acquistare, ilha confermato la sua posizione: ora occhio a El Shaarawy e Zhegrova. L’ha fatto unper acquistare Giacomodal, ma la società azzurra ha confermato la propria decisione di non cedere l’attaccante. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su SportItalia, la Dea ha cercato di rinforzare il proprio organico con l’attaccante napoletano, ma le trattative non sono andate a buon fine. Nel suo articolo pubblicato su SportItalia, Pedullà ha sottolineato che l’, guidata dalla famiglia Percassi, ha cercato fino all’minuto di mercato per strappareal. Tuttavia, la dirigenza partenopea hadi mantenere il giocatore, ritenendolo una risorsa chiave per la stagione in corso.