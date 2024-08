Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 30 Agosto

Leggi tutta la notizia su zon

Beautiful Anticipazioni 30 agosto 2024: Liam e Thomas hanno un nuovo confronto alla Forrester e, sebbene questa volta i toni siano pacati, lo Spencer ribadisce di non fidarsi del rivale perché non crede nel suo cambiamento. Nel frattempo, Steffy rivela a Hope di aver parlato con Liam della situazione e le ricorda quanto sia fortunata ad avere un marito così amorevole dalla sua parte. Agitata per le fantasie che continua a nutrire, Hope chiede a Steffy di convincere Liam che Thomas non è un pericolo per la loro relazione.