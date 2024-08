Vuelta a España 2024 | colpaccio di Pablo Castrillo a Estacion de Montaña de Manzaneda Non ci sono attacchi in gruppo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il giorno più bello della carriera per. A 23 anni arriva la prima vittoria in carriera ed è davvero di lusso: trionfo nella dodicesima frazione della, in vetta adede. Può gioire anche la Equipo Kern Pharma, sempre spettacolare quando una compagine Professional si impone in un Grande Giro. A sorpresa oggi, a differenza delle altre giornate, si è formata subito la fuga giusta. Nove all’attacco: Marc Soler (UAE Team Emirates), Oscar Rodriguez (INEOS Grenadiers), Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step), Carlos Verona (Lidl-Trek), Mauro Schmid (Team Jayco-Alula), Louis Meintjes (Intermarche Wanty), Max Poole (Team dsm-firmenich PostNL), Harold Tejada (Astana),(Equipo Kern Pharma).