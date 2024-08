Vaccini | Ue approva indicazione anti-Rsv anche per 50-59enni a maggior rischio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 ago. (Adnkronos Salute) - La Commissione europea (Ce) ha autorizzato Arexvy - vaccino contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv), adiuvato ricombinante - per l'immunizzazione attiva nella prevenzione della malattia delle basse vie respiratorie (Lrtd) causata da Rsv negli adulti aaumentato, di età compresa tra 50 e 59 anni. Si amplia così l'del vaccinoRsv di Gsk che - spiega una nota - a giugno 2023 è statoto in Europa per gli adulti di età pari o superiore a 60 anni, sempre per la prevenzione della Rsv-Lrtd. Gli adulti con condizioni mediche di base come broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco), asma, insufficienza cardiaca e diabete, sono adi gravi conseguenze da un'infezione da Rsv. Il virus può infatti può esacerbare queste condizioni e portare a polmonite, ospedalizzazione o morte.