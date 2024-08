US Open 2024 Djokovic | Non ho servito bene nei primi due match sto cercando il ritmo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) “In queste prime due partite non homolto, sto ancoradi trovare ilin battuta, perché se non hai una buona percentuale di prime devi lavorare sui punti. Soprattutto contro uno come Djere, che colpisceda fondo campo, è un giocatore molto solido, a cui piace attaccare ma a suo agio anche in difesa. L’anno scorso siamo arrivati al quinto set, quindi sapevo che se non avessiavrei dovuto lavorare duramente per ottenere i punti”. Lo ha dichiarato Novakin conferenza stampa dopo la vittoria nel derby serbo contro Laslo Djere nel secondo turno degli US. Un incontro che, dopo idue set vinti da Nole, si è concluso con il ritiro del connazionale per un problema all’anca: “Nessuno vuole vedere un finale così, ma penso sia dovuto alla battaglia fisica che abbiamo avuto in quei due set”.