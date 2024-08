Tutela del patrimonio Bando da 475mila euro dalla Fondazione Caript

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Preservare ilartistico e renderlo fruibile mettendolo "in rete", trasformandolo laddove possibile in risorsa digitale. Sul piatto laCassa di Risparmio di Pistoia e Pescia mette anche quest’anno nuove risorse finanziarie, un totale di- ripartiti tra beni immobili (375mila), beni mobili (50mila) e progetti relativi a inventari, catalogazione digitalizzazione di archivi di rilievo storico e artistico (50mila) - nell’ambito del"Restauro delartistico e digitalizzazione dei beni culturali" rivolto a enti pubblici, ecclesiastici e religiosi oltre che enti del terzo settore. Ciascuno di essi potrà presentare una sola richiesta di contributo, che potrà coprire fino al massimo del cinquanta per cento delle spese previste, con diverse soglie economiche per ciascuna tipologia di bene.