Super spoiler | Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli aspettano una bambina

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un’estate d’amore quella die la loro. Già, perché nonna Fariba Therani mostra il video di una cameretta per neonati decisamente virata al femminile. Sebbeneabbiano scelto di mantenere il mistero riguardo al sesso del loro futuro bambino, i dettagli pubblicati dalla madre su Instagram sembrano aver lanciato indizi significativi. Fariba Tehrani, ha condiviso delle stories che mostrano la nuova cameretta del nascituro. In queste immagini, gli utenti hanno notato con attenzione ogni particolare, dalle tonalità delle pareti agli elementi di arredo scelti per lo spazio dedicato al bambino. Tra i dettagli più rilevanti, i colori predominanti della stanza sono il rosa antico, il marrone e il bianco, e alcuni accessori decorativi sembrano richiamare temi tipicamente associati a una femminuccia.