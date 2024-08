Pnrr | P Chigi ' inviata a commissione Ue richiesta pagamento quinta rata'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "È stataoggi allaeuropea ladidelladelitaliano". Si legge in una nota di palazzoin cui si specifica: "Tra i 52 obiettivi inseriti nella, del valore complessivo di 10,6 miliardi di euro, figurano importanti investimenti nei comparti dell'agricoltura, per aumentare l'efficienza dei sistemi di irrigazione e per implementare la produzione di energia verde, del settore idrico, con nuove opere per il potenziamento delle condotte, dei sistemi di depurazione e per la riduzione delle perdite di rete, dell'ambiente, con la realizzazione di nuovi impianti e l'ammodernamento di quelli esistenti per la valorizzazione dei rifiuti, del trasporto pubblico locale".