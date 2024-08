Pista ciclabile di Coccia di morto | invasa da sterpaglie e staccionata in decadenza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 29 agosto 2024) Fiumicino, 29 agosto 2024 – “da piante ein“: è la segnalazione di una cittadina arrivata alla redazione de ilfaroonline.it che spiega le condizioni in cui versa ladi viadie la mancanza di manutenzione. La cittadina, infatti, segnala il difficoltoso passaggio in entrambe le direzioni a causa della vegetazione che invade la: e se transitano biciclette contemporaneamente una è costretta a dare la “precedenza” all’altra per consentirle di passare. Ladidiè un collegamento tra Focene e Fiumicino molto utilizzato da quanti scelgono di puntare sulla mobilità sostenibile per spostarsi, fare sport o semplicemente una passeggiata in bici o a piedi. Molte sono anche le famiglie con bambini che ne usufruiscono.