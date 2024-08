Pallanuoto maschile serie B Gennari Cammarota e Repetto | che tris per la Rari Nantes

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024)di assi per la. Lorenzo, Riccardo(nella foto) e Valeriosaranno a disposizione di Antonio Viola in vista della prossima stagione. Tante conferme, ma anche innesti di qualità mirati a consolidare squadra e categoria. In vista della prossima stagione diB dila formazione diretta da Antonio Viola piazza undi acquisti per la prossima stagione con. Confermata la maggior parte del blocco dell’anno scorso che vincendo le finali playoff con Certaldo ha portato al salto di categoria, in casasi è guardato al futuro iniziando ad andare a potenziare un organico che da neopromossa inB, punta a confermarsi in categoria, in un girone che si annuncia difficile e al tempo stesso avvincente.