Orient Express sbalordisce in apertura di Louis Vuitton Cup e surclassata Alinghi | attesa per la sfida con Luna Rossa

(Di giovedì 29 agosto 2024)si è presentata allaCup come l’ultima arrivata, dopo aver acquistato la barca da Team New Zealand e con poco tempo per rodarsi a bordo degli AC75. La compagine francese era apparsa attardata rispetto agli avversari durante i preliminari disputati la scorsa settimana, ma oggi ha sfoderato una spettacolare prestazione in occasione della regata che ha aperto il torneo deglinti, ovvero l’evento che designerà chi avrà il diritto di affrontare i Kiwi nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup.