Ordine d’arrivo tappa di oggi Vuelta a España 2024 | Castrillo sorprende tutti i big non si muovono

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) Meravigliosa impesa di Pablo, che trova una vittoria clamorosa nella dodicesimadella. Lo spagnolo della Equipo Kern Pharma coglie un successo dal peso specifico enorme, per lui e per la sua squadra. Per il 23enne proveniente dalla regione dell’Aragona un’azione perfetta sulla salita finale, partita ai meno dieci dal traguardo di Estacion de Montaña de Manzaneda in mezzo all’indifferenza dei suoi compagni di fuga. Secondo posto invece per l’inglese Max Poole (Team dsm-firmenich PostNL), terzo Marc Soler (UAE Team Emirates) in unadi riposo per gli uomini di classifica. Terza giornata in fila in cui per la vittoria dic’è stato il via libera del gruppo agli attaccanti di turno. Un drappello di dieci uomini che sono andati via di forza, dopo un altro inizio a tutta velocità e scatti che si sono susseguiti per quasi un’ora.