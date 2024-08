Olimpiadi 2024 Mattarella | al Quirinale 23 settembre anche quarti posti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 ago. (askanews) – Il 23alper la cerimonia di restituzione delle bandiere al termine dellesaranno invitati tutti i medagliati die Paralimpiadi machi è arrivato quarto o semplicemente ha partecipato. Lo ha annunciato il Presidente della Repubblica, Sergio, incontrando gli atleti al villagio dei giochi paralimpici di Parigi. “Il 23come sapete c’è un appuntamento al– ha detto il capo dello Stato – formalmente per riportare le bandiere che sono state portate qui a Parigi, ma l’obiettivo di quell’incontro è ringraziare voi per quanto fatto in questa grande occasione. Ho chiesto che venissero non solo chi ha conquistato delle medaglie machi è arrivato al quarto posto per rappresentare tutti quelli che hanno partecipato alleperchè questo è già un traguardo importante”.