McTominay atteso a Capodichino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Scottè il rinforzoda Conte per il centrocampo azzurro. Tuttosport si è focalizzato sulle cifre del trasferimento dello scozzese dal Manchester United al Napoli. Per il centrocampista scozzese pronto un quadriennale da 2 milioni a stagione, mentre per i Red Devils pronti 30.5 milioni di euro. Come riporta Il Mattino, Scottin mattinata per svolgere le visite mediche con il Napoli. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, il centrocampista scozzese dovrebbe partire dalla panchina contro il Parma, con grosse chance di entrare nella ripresa. Non soloSecondo Il Mattino il Napoli insiste con l’Eintracht Francoforte per l’esterno destro di centrocampo Eric Junior Dina Ebimbe. Gli azzurri lo avrebbero chiesto in prestito con diritto di riscatto.