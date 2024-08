LIVE Nuoto Paralimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | spettacolo Italia! Barlaam d’argento Bianco e Bettella bronzo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLEDALLE 8.30 18.04: E’ il momento della finale dei 100 dorso S2 femminile: Roman BONDARENKO, Ukraine (UKR) Rodrigo SANTILLAN, Peru (PER) Vladimir DANILENKO, Neutral Paralympic Athletes (NPA) Gabriel Geraldo dos SANTOS ARAUJO, Brazil (BRA) Alberto Caroly ABARZA DIAZ, Chile (CHI) Jacek CZECH, Poland (POL) Cristopher Gregorio TRONCO SANCHEZ, Mexico (MEX) Jesus Rey LOPEZ CERVANTES, Mexico (MEX) 18.02: Successo per il polacco Otowski con il tempo di 2’17?85, argento per l’ucraino Kol con 2’33?49,per l’azzurro Francescocon 2’33?82 18.01:OOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAA! Ancora una medaglia per l’azzurro Francesco! Come otto anni fa a Rio l’azzurro èe può festeggiare nonostante la rimonta subita per il secondo posto dall’ucraino Kol. Oro per la Polonia con Otowski 17.