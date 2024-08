Le scuse di Zuckerberg

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 29 agosto 2024) Oggi abbiamo ricevuto una segnalazione che ci fa piacere condividere con voi: Buongiorno vi invio una notizia rivelatasi una fake https://www.google.com/amp/s/www.butac.it/-censura/amp/ Vi invio la notizia corretta visto cheha ammesso con una lettera una pressione dall’amministrazione Biden in materia di censura sul covid Vediamo se riusciamo ad essere imparziali davvero?! https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/08/27/-rivela-nel-2021-lamministrazione-biden-ci-ha-chiesto-di-censurare-contenuti-sul-covid/7670343/ Saluti. Il messaggio come potete vedere era un filino passivo-aggressivo, chi lo scriveva probabilmente aveva letto sommariamente il nostro articolo del 2023, pensava che fosse qualcosa di più recente e che linkandoci il Fatto Quotidiano ci mostrasse come avessimo toppato.