La scelta di Anne – L’Événement | la storia vera dietro il film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ladi: lailScritto e diretto da Audrey Diwan (meglio nota come attrice income French Connection e Il coraggio di Blanche), ilfrancese Ladisi è affermato come il Vincitore del Leone d’Oro per il miglioral Festival di Venezia 2021. Una vittoria che ha suscitato grande entusiasmo ma anche numerose polemiche per via dell’argomento trattato: l’aborto. Adattamento del romanzo autobiografico di Annie Ernaux, L’evento, iloffre infatti un racconto ambientato negli anni Sessanta in Francia, periodo nel quale nel Paese l’aborto era una pratica illegale. Pur parlando di un periodo passato, Ladiaffronta in realtà una tematica ancora molto attuale e dibattuta al giorno d’oggi.