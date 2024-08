La ‘guerra’ dei copyright | il Palio sì Pesaro 2024 forse

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto– AncheCapitale Italiana della Cultura vorrebbe diventare un marchio registrato. La richiesta è stata avanzata dalla Fondazione Pescheria il 5 dicembre dell’anno scorso ma il Ministero dello Sviluppo economico ha già dato il proprio altolà. L’articolo 13 del Codice di Proprietà Industriale, infatti, pone dei limiti alla possibilità di registrare un nome geografico come marchio personale di un soggetto privato. La richiesta non è stata rigettata ma il Ministero ha chiesto degli approfondimenti a integrazione dell’istruttoria sulla richiesta numero 30202300017799 che risulta tutt’ora in corso. La richiesta avanzata dalla Fondazione Pescheria riguarda il marchio che si compone di due elementi: il logo, cioè la “P” a forma di cuore rovesciato e il logotipo, cioè la scrittacapitale italiana della cultura posizionata a destra del logo.