La capitale della ceramica Argillà artigiani a Faenza

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dalla preistoria alle sperimentazioni del contemporaneo, da Yokohama fino alle polveri vulcaniche delle vette ecuadoriane:, il festival internazionale, torna ada domani a domenica, con un calendario di oltre 90 eventi tutti all’insegnapiù antica e universale forma d’arte, nata ovunque l’essere umano si sia trovato a sfiorare l’argilla con le proprie mani. Protagonisti assoluti disono i duecentoche espongono nella mostra mercato, arrivati dai quattro angoli del mondo: per le stradecittà – in particolare in viale Baccarini e corso Mazzini – sono attesi ceramisti da quasi trenta nazioni, dal Canada fino al Giappone, dalla Costa Rica all’Ecuador, presente con le opere realizzate in sabbia nera e cenere vulcanica del laboratorio Barroquema.