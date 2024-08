Jurassic World | Rebirth una nuova era ha inizio nel teaser con il logo del film

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 29 agosto 2024) Nuovo aggiornamento per i fan di: con l’arrivo del quarto capitolo previsto per Luglio 2025,, si inaugura unaera giurassica, premettendo una grande evoluzione dei personaggi e delle storie. Dopo l’annuncio di alcuni mesi fa da parte dell’Universal in cui ha confermato l’uscita delnel 2025, il web è stato travolto da commenti e speculazioni sulle nuove tematiche del, in particolare dopo il finale di(2022). Quello diDominion, infatti, è un finale aperto: dopo la catastrofe al centro di ricerca BioSyn, i dinosauri vengono liberati, suggerendo unacoesistenza tra esseri umani e dinosauri. Questo scenario lascia aperta la domanda su quale sarà il nuovo equilibrio, annunciando un futuro plausibile in cui uomini e dinosauri dovranno adattarsi a vivere insieme.