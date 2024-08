Inter-Atalanta tra rivalità e affari Da Bastoni a Gosens gli incroci nerazzurri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Angelo Domenghini, vecchia gloria azzurra e nerazzurra, ha un vanto: ha conquistato un trofeo sia con l’che con l’. Impresa non semplice, considerando che la Dea aveva un solo trofeo in bacheca fino alla scorsa primavera. Dai tre gol che segnarono la finale di Coppa Italia 1962/63 e dalla successiva epopea con la Grandedi Moratti e Herrera, sono passati diversi decenni. I due club lombardi hanno concluso, spesso atti a rafforzare le casse bergamasche e col tentativo, dal lato opposto, di prendere giocatori pronti al salto in avanti. Intuizioni felici: Ganz, finché non ha trovato gente troppo più forte ed è passato al Milan tra la rabbia dei tifosi;, preso a peso d’oro che ancora non aveva mai fatto esperienza in A e oggi ancor più forte dei 31 milioni messi a bilancio.