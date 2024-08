Incidente nella notte a Treviglio 23enne si ribalta con l’auto e muore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024)(Bergamo) – Tragedia della strada,tra mercoledì 28 e giovedì 29 agosto, in provincia di Bergamo. Un ragazzo di 23 anni è morto lascorsa nello schianto della sua auto, una Opel Corsa finita fuori strada lungo l'ex statale 42 a. L'si è verificato poco prima dell'una: il giovane era solo in auto quando ne ha perso il controllo per cause ancora in fase di accertamento, ed è finito fuori strada,ndosi su se stesso senza coinvolgere altri veicoli. Nonostante l'intervento immediato dei soccorsi, giunti prontamente sul posto con un'ambulanza e due automediche del 118, oltre a due mezzi dei vigili del fuoco e ai carabinieri di, per il giovane non c'è stato nulla da fare. I carabinieri stanno ricostruendo le cause dell'. La salma del giovane è già stata restituita ai familiari.