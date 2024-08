In assemblea l’ok al bilancio | numeri e cariche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Conferme ai vertici di Sesa. Ieri l’degli azionisti ha approvato ilconsolidato al 30 aprile 2024 con un utile della capogruppo di 21,4 milioni di euro, e la distribuzione di 15,49 milioni di euro ai soci attraverso il pagamento di un dividendo di un euro per azione, a fine settembre. I soci hanno inoltre rinnovato il consiglio di amministrazione per il triennio che si chiude con l’approvazione delal 30 aprile 2027, in continuità con l’attuale composizione, costituito da 10 membri di cui 9 consiglieri tratti dalla lista di maggioranza presentata da Ith S.p.A. e un consigliere da quella di minoranza in applicazione del meccanismo del voto di lista. Inoltre è stato approvata l’autorizzazione all’acquisto (nei limiti di 10 milioni di euro di controvalore e del 10% del capitale sociale) e alla disposizione di azioni ordinarie proprie.