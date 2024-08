Icone sexy 2024 sul podio c’è anche Dua Lipa

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 29 agosto 2024) MILANO – Come di consueto, eccoquest’anno la classifica delle celebrity più hot dell’estate. Il ranking, ideato dal portale Incontri-ExtraConiugali.com, vede balzare Alessia Marcuzzi in cima alla classifica (lo scorso anno si era piazzata al decimo posto), meritodei sensualissimi scatti realizzati a Formentera e poi a Capri, che su Instagram hanno fatto impazzire i suoi fan. Al secondo posto troviamo invece Elisabetta Canalis, tornata in Italia dopo aver trascorso quasi tutto l’inverno a Los Angeles. Recentemente immortalata ari in un abito cut-out in occasione del matrimonio di Diletta Leotta e poi a Mazara del Vallo per quello di Pietro Gaudioso, è ora rientrata nella sua terra natale, la Sardegna dove sta sfoggiano bikini supersensuali con l’underboob in vista. SulDua