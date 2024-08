Grecia disastro ecologico | centinaia di migliaia di pesci morti sulle spiagge di Volos

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 agosto 2024) A, incantevole cittadina turistica affacciata sul mar Egeo, la situazione si è fatta insostenibile. Da giorni,didihanno invaso le coste, creando una patina argentata e un odore nauseabondo che si è diffuso ovunque. Le acque del porto e le, solitamente luoghi di relax e svago, ora sono un incubo per residenti e turisti.Leggi anche: Allarme legionella nel Milanese: 53 contagi e quattroin pochi mesi Le autorità locali sono al lavoro per arginare il. Ruspe e reti cercano di raccogliere i, ma l’impresa appare titanica. L’odore pestilenziale ha raggiunto ogni angolo della città, dai ristoranti agli stabilimenti balneari, compromettendo l’intera stagione turistica. Chi vive di turismo è in ginocchio, tra prenotazioni annullate e clienti che fuggono.