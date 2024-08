Golden Gala 2024 | Domani a Roma Jacobs Tamberi e Diaz pronti a conquistare l’Olimpico

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Al via l’edizionedelPietro Mennea, con i grandi nomi dell’atletica mondiale in pista e in pedana. L’appuntamento più atteso dell’anno per gli appassionati di atletica leggera è ormai alle porte:, venerdì 30 agosto, lo Stadio Olimpico disarà il palcoscenico dell’edizionedelPietro Mennea, una delle tappe più prestigiose dellaLeague. Con quindici gare in programma, l’evento promette di essere una serata indimenticabile, con atleti di caratura mondialea dare spettacolo in pista e in pedana. Il lancio del disco aprirà la manifestazione, mentre i 100 metri uomini, una delle gare più attese, sono previsti pochi minuti prima delle 23. Il salto in alto, in cui sarà protagonista Gianmarco, si svolgerà alle 21:20, seguito poco dopo dai 200 metri femminili.