Festival di Venezia Monica Bellucci e Tim Burton in occhiali da sole | è la coppia più cool e innamorata al Lido

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Innamoratissimi e. Il regista Time la fidanzata– ine abito total black – hanno strappato applausi convinti. I due hanno presentato “Beetlejuice Beetlejuice”, sequel del celebre “Beetlejuice – Spiritello porcello”. “Per me è stato un grande onore entrare a far parte di questo cast e del mondo di Tim. – ha detto la– È un artista, un regista, un cineasta che è in grado di creare situazioni fantastiche, spaventose e divertenti. Questo mi ha aiutata a creare un personaggio dalla forte dualità. È cattiva ma affascina: una metafora della vita perché tutti noi abbiamo cicatrici emotive”. L'articolodie Timinda: è lapiùalproviene da Il Fatto Quotidiano.