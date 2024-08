Fase Eliminatoria Louis Vitton Cup 2024 prova di forza di Luna Rossa su Orient Express | è vittoria con il primo punto in palio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 29 agosto 2024) Barcellona 29 agosto– Sono state due le race in programma per, nella prima giornata di gara di oggi per ladellaCup. Nel Round Robin odierno, gli Azzurri sono usciti sconfitti con Emirates nella prima gara (ma senza punti in), ma poi hanno vinto di misura cone hanno ottenuto il preziosoper la Classifica. Britannia,hanno une sono in testa alla Graduatoria attuale. Ilmatch traed Emirates Dopo aver atteso che arrivassero dei nodi utili di vento per partire, a seguito del secondo match trae Alinghi,ed Emirates (dovevano partire alrace della giornata) si sono sfidate a testa alta. E’ stato un match entusiasmante che ha coinvolto le due barche che nel 2021, si contesero la Coppa America ad Oakland.