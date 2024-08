F1 GP Italia 2024 Norris | Ora so gestire meglio la pressione Obiettivo? Vincere costruttori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) “Ho sofferto tanto agli inizi in F1, i primi due anni e all’inizio del terzo: faticavo fino poi a imparare ale cose. Ora non sono testa a testa con Max, ma ora sola cosa. Per cui, lac’è ma sta a me gestirla nel modo in cui reputo di doverlo fare”. Lo ha detto il pilota della McLaren Landonel corso della conferenza stampa in vista del Gp d’a Monza. “Devo guidare e non pensare a fattori esterni. E in tal senso un weekend vale l’altro. Eccitazione e agitazione ci sono sempre prima della gara, ma devi capire come trasformare tutto in qualcosa di positivo”, ha aggiunto. “Non penso al campionato, per me c’è una gara per volta e penso solo a Monza ora. Penso solo a ciò che posso fare oggi, è il momento in cui affronto la vita al momento. E così dopo la vittoria a Zandvoort, subito dopo si ricomincia.