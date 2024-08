E se i pipistrelli ci aiutassero a guarire dal diabete?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 29 agosto 2024) Secondo uno studio pubblicato su Nature Ecology and Evolution, isono gli animali con la maggiore concentrazione di zucchero nel sangue. Livelli talmente alti da non essere compatibili con la vita. Eppure, non ne risentono affatto. Anzi. Questo per via di una serie di caratteristiche fisiologiche che potrebbero rivelarsi essenziali anche per curare ilumano e altre malattie metaboliche. Lo studio è stato condotto dagli scienziati dello Stowers Institute for Medical Research negli Stati Uniti. E si è concentrato sull’evoluzione di queste creature che col passare degli anni hanno iniziato a nutrirsi di frutta a nettare, carne e sangue.